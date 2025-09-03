Luque: “Los jóvenes necesitan tener una provincia con oportunidades y eso no está pasando”

El candidato a Diputado Nacional por el frente Unidos Podemos mantuvo el lunes un encuentro con jóvenes en el que comprometió el trabajo desde el Congreso para “recuperar una provincia de oportunidades”.

En el marco de la campaña electoral que lleva adelante el candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque se reunió con jóvenes de Comodoro y lamentó que en la actualidad nacional “no están consiguiendo una oportunidad”.

Recordó que en Comodoro Rivadavia hubo un momento en el que “había posibilidades para el que había estudiado, y también para el que no había estudiado y hoy vemos que los jóvenes tienen dudas de estudiar una carrera sin saber si van a tener salida laboral. Ni hablar de la precarización que existe en los trabajos a los que pueden acceder los que terminan la secundaria y tiene que ponerse a trabajar”.

“Uno se empieza a frustrar cuando ve que la oportunidad no llega nunca. Estamos viviendo en una forma distinta a la que nos merecemos vivir” aseguró Luque quien recordó que “la realidad de los jóvenes empeoró notablemente en este último año y medio”.

“Esta es la preocupación que tenemos” enfatizó el candidato y aseguró: “Que la gente no pueda llevar el pan a la casa hace que la sociedad se vuelva más violenta también”. Convocó a los jóvenes a comprometerse con la realidad porque “si no nos comprometemos todos, las cosas no van a cambiar por arte de magia. Hay que ir a votar”.

Para Luque “este Gobierno Nacional nos está haciendo un daño muy grande” y recordó que “hoy se está yendo YPF de esta ciudad y nadie se lo impide; estamos perdiendo inversiones, el petróleo perdió miles de puestos de trabajo y eso es un efecto cascada”.

Sin embargo, aseguró que “no tenemos que perder la esperanza. Estamos dispuestos a dar una lucha que no es fácil”. Se comprometió con los presentes e insistió en que “no voy a fallarles bajo ningún punto de vista” y recordó que “hemos trabajado muchísimo en los peores momentos de Comodoro”.

“Tengo la esperanza que Chubut vuelva a sea una provincia pujante, de oportunidades y trabajo para los más jóvenes, pero eso solo lo podemos lograr si nos plantamos ante este gobierno nacional y defendemos a los chubutenses, algo que no han hecho las legisladoras del gobernador, aunque ahora pretenda que la gente pierda la memoria”.