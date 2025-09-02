Censura previa y persecución a periodistas, casi sin antecedentes

El gobierno que se llena la boca en nombre de la libertad lleva adelante una persecución a los periodistas, casi sin límites y antecedentes en la República Argentina.

La intervención de un controvertido juez, acusado de 5 acosos sexuales, le permitió transitoriamente frenar los audios del escándalo pero no la repulsa y el cuestionamiento generalizado.

El Fiscal Stornelli tomó la denuncia pero dejó en claro que, de ninguna manera, allanará las viviendas de los periodistas.

La censura previa solo tiene antecedente en Argentina en 1992, cuando la jueza María Romualda Servini de Cubría, impidió la emisión del programa de Tato Bores, que recordó con una célebre canción, que fue hoy reflotada y citada por Carnaval Stream.

Las absurdas teorías y llanto no creible de Patricia Bullrich y las idas y vueltas del pelado Trebucq

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: