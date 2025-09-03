Panaderías de Comodoro venden un 50% menos y las facturas ya son “un lujo”Si

La crisis del consumo golpea con fuerza a las panaderías de Comodoro Rivadavia. En diálogo con ABC Radio FM Récords, el empresario Víctor Cúneo confirmó que las ventas se redujeron a la mitad respecto de los mejores momentos. “Hoy vendemos un 50% menos y sigue cayendo, no tocamos fondo todavía”, afirmó.

Según explicó, el producto básico como el pan también muestra un retroceso importante. “El pan es como el cigarrillo en el kiosco, la entrada, pero ya no alcanza para sostener el negocio. Antes la gente salía del trabajo y compraba facturas; hoy son un lujo, algo que se compra cuando cobrás”.

El empresario además remarcó que los costos no dejaron de subir: “Harina, materia prima, sueldos, aportes, descartables… todo va en ascenso y las ventas en descenso”.

Como estrategia, implementaron promociones en facturas con dulce de leche y crema, bajando precios para incentivar el movimiento, aunque aún sin saber si será rentable. “Necesitamos que haya más gente comprando. Veremos a fin de mes si funciona”, dijo Cúneo.