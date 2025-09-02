Stornelli investigará caso de escuchas pero se niega a allanar periodistas

El fiscal Carlos Stornelli solicitó investigar la denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei luego de que medios locales difundieran audios que contienen conversaciones entre funcionarios de la actual gestión, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pero se rehusó a realizar allanamientos contra periodistas al reconocer la protección de sus fuentes.

«El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno (…) pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas», informaron actores judiciales a la Agencia Sputnik.

En su dictamen, el fiscal accedió a indagar en la denuncia presentada la víspera por el Ministerio de Seguridad, que alegó una supuesta violación de la Ley de Inteligencia Nacional, pero rechazó realizar allanamientos a los domicilios de algunos periodistas identificados por el Ejecutivo como los responsables de la difusión de las grabaciones.

En los audios se escucha a la hermana del presidente manteniendo conversaciones reservadas con otros integrantes del Gobierno.

Stornelli asumió la posibilidad de que los audios hayan sido obtenidos de forma ilegítima, e indicó que quizás fueron «ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública».

El fiscal aseguró además que se trataba de «una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos».

CENSURA Y ESPIONAJE

El fiscal aseguró que la causa que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12 «no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice. Ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad».

Para Stornelli, esta disposición «incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente».

El presidente argentino, en tanto, apuntó este martes contra los periodistas que difundieron las grabaciones y los acusó de ser parte de un supuesto esquema de espionaje por fuera de la ley.

La demanda, impulsada por la cartera de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, había solicitado que fueran allanados el canal digital Carnaval, el domicilio de su principal accionista, Pablo Toviggino, el de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y la vivienda del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada oficialista Marcela Pagano, que recientemente rompió con el Gobierno.

En las grabaciones, se oye una voz femenina, presuntamente perteneciente a Karina Milei, que reclama «unidad» dentro del partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha).

El archivo fue divulgado el viernes, en medio del escándalo que provocaron otros audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que éste describe una supuesta red de sobornos dirigida por Karina Milei.

Como consecuencia, el Alejandro Marianello, emitió el lunes una medida cautelar que frena la divulgación de grabaciones asociadas a la secretaria General de la Presidencia.

El fallo del magistrado fue calificado como «censura previa» por parte de tres colegios de abogados de la ciudad de Buenos Aires y dos asociaciones de periodistas: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

En función de esa medida, la trama se extendió a la vecina orilla: este martes, un programa uruguayo de transmisión en directo, llamado Dopamina, difundió un nuevo audio donde se escucha presuntamente a la hermana del presidente decir que respeta a «Martín como cabeza», en probable alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La polémica que sacude al Gobierno ocurre a cinco días de las elecciones locales que tendrán lugar en la mayor jurisdicción del país, Buenos Aires (este), y a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias de medio término, que renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. (Sputnik)