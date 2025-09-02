Milei  acusa a periodistas de llevar adelante una red de espionaje ilegal

El mandatario de Argentina, Javier Milei, apuntó contra los periodistas que difundieron unas grabaciones atribuidas a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al señalar que encabezan un esquema de espionaje por fuera de la ley.

«A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte», afirmó el presidente este martes en las redes sociales.

Sin mencionar a las personas aludidas, Milei los calificó de «espías» y aseguró que se disfrazaban de periodistas porque pretenden «desviar la atención del tema real».

«No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son», sostuvo el presidente después de que un programa uruguayo de transmisión en directo, Dopamina, difundiera un nuevo audio atribuido a Karina Milei en el que aseguraba que respetaba a «Martín como cabeza», en probable alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En su mensaje, el jefe de Estado difundió un comentario del titular de la cámara baja sobre el audio dado a conocer en estas horas, en el cual señalaba que parecía haber sido grabado «de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados», y que se trataba de «un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral», en alusión a las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires (este) que tendrán lugar este domingo.

A partir de una primera grabación dada a conocer el viernes atribuida a Karina Milei, en la que pedía «unidad» dentro del partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por presunta violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

En la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó que sean allanados el canal digital Carnaval, el domicilio de su principal accionista, Pablo Toviggino, el de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y la vivienda del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada oficialista Marcela Pagano.

Los archivos fueron divulgados el viernes, en medio del escándalo que provocaron otros audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que éste describe una supuesta red de sobornos dirigida por Karina Milei.

Un juez argentino, Alejandro Marianello, otorgó el lunes una medida cautelar que frena la divulgación de grabaciones asociadas a la secretaria General de la Presidencia, en medio de un escándalo en el que ella aparece como presunta beneficiaria del cobro de coimas en licitaciones para la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El fallo del magistrado fue calificado como censura previa por parte de tres colegios de abogados de la ciudad de Buenos Aires y dos asociaciones de periodistas, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). (Sputnik)