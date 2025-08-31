Recuperan un auto robado tras un patrullaje policial

En la mañana del domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 7 horas, personal de la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia localizó un Chevrolet Meriva mal estacionado en la esquina de Alsina y Dorrego.

Tras verificar los datos, se constató que se trataba de un vehículo que había sido sustraído el día anterior en la misma jurisdicción.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó la secuencia fotográfica y constató que el rodado no presentaba daños visibles ni cables de arranque forzados. Posteriormente, se solicitó la grúa de tránsito para concretar el secuestro preventivo del vehículo, que fue trasladado a la dependencia policial.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr Oribone, dispuso que el rodado quedara secuestrado en carácter judicial.

Fuentes policiales indicaron que hasta el momento no se logró dar con el denunciante del robo, lo que constituye un dato clave pendiente en el avance de la investigación.