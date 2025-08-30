Horacio Erbesti logró la clasificación al Mundial XTERRA 2026 en Costa Rica

El triatleta comodorense Horacio Erbesti participó de una exigente competencia internacional de XTERRA en Las Catalinas, Costa Rica, y consiguió la clasificación al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos.

La prueba se desarrolló en un entorno paradisíaco pero con condiciones extremas: altas temperaturas, humedad y un circuito con intensas subidas, lo que hizo aún más desafiante la carrera.

Erbesti relató que su performance en la natación en aguas abiertas fue compleja, saliendo en el puesto 24 de su categoría. Sin embargo, logró una gran remontada en ciclismo y running, donde el esfuerzo, la hidratación y la fortaleza mental fueron claves para no ceder ante el cansancio.

Finalmente, el comodorense consiguió meterse en el podio y asegurar su plaza para el Mundial XTERRA 2026, un logro que atribuyó al trabajo constante de casi dos años, eligiendo un estilo de vida saludable, con entrenamiento diario, disciplina y alimentación equilibrada.

“Ahora sí hay un objetivo: llegar a octubre de 2026 en mi mejor versión”, expresó Erbesti, quien celebró además que la próxima gran aventura será compartida en familia.