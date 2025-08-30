El próximo 13 de septiembre dará inicio un curso de Locución y Oratoria en Comodoro Rivadavia destinado a quienes deseen perfeccionar sus habilidades de expresión oral. La formación tendrá una duración de dos meses y contará con entrega de material para los participantes.

Las clases serán presenciales los sábados y domingos en la zona centro de la ciudad, permitiendo que personas con diferentes rutinas laborales o académicas puedan sumarse. El curso será dictado por Aldana Leguizamón Lanza, locutora nacional matriculada M N 13781, quien compartirá técnicas y herramientas para hablar en público y desenvolverse en ámbitos profesionales y sociales.

Los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan inscribirse con anticipación. Las consultas e inscripciones se realizan de manera directa con la docente a través de INSTAGRAM