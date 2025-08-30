Close Menu
Policiales - Judiciales

Choque frontal  dejó a una conductora hospitalizada

El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado en la calle Roque González cuando dos vehículos impactaron de frente dejando como saldo una mujer herida que fue trasladada al Hospital Regional
Según informó la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, el siniestro vial ocurrió el sábado 30 de agosto de 2025 a las 15 40 horas en el camino Roque González. En el lugar colisionaron de frente un Ford Escort bordo  y un Fiat Palio rojo .

Como consecuencia del impacto resultó lesionada la conductora del Ford Escort, quien fue asistida en el lugar por personal de salud a cargo del Dr Montevideo y luego trasladada al Hospital Regional para evaluar la gravedad de las lesiones.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Oribones, quien dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos y un dosaje para la conductora lesionada. En tanto, personal de tránsito realizó test de alcoholemia a la segunda conductora, el cual arrojó resultado negativo con 0 0 gramos de alcohol por litro de sangre.

