Choque frontal  dejó a una conductora hospitalizada

Según informó la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, el siniestro vial ocurrió el sábado 30 de agosto de 2025 a las 15 40 horas en el camino Roque González. En el lugar colisionaron de frente un Ford Escort bordo y un Fiat Palio rojo .

Como consecuencia del impacto resultó lesionada la conductora del Ford Escort, quien fue asistida en el lugar por personal de salud a cargo del Dr Montevideo y luego trasladada al Hospital Regional para evaluar la gravedad de las lesiones.

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Oribones, quien dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos y un dosaje para la conductora lesionada. En tanto, personal de tránsito realizó test de alcoholemia a la segunda conductora, el cual arrojó resultado negativo con 0 0 gramos de alcohol por litro de sangre.