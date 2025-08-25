Mañana con algo de viento

La semana comenzó con condiciones estables pero ventosas en Comodoro Rivadavia, Chubut. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 07:00 de este lunes 25 de agosto, la ciudad registraba una temperatura de 8.9°C, con una sensación térmica de 5.3°C, viento del oeste a 28 km/h y cielo mayormente nublado.

La visibilidad se mantiene óptima en 30 kilómetros, mientras que la humedad relativa del aire es del 53% y la presión atmosférica alcanza los 1007.8 hPa.

Pronóstico para este lunes

Durante el día se espera que las condiciones se mantengan parcialmente a mayormente nubladas, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y 15°C de máxima.

El viento se mantendrá constante entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la noche.