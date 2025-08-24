Diez millones de dólares en coimas

El calculo de lo que se habría juntado en calidad de retornos, coimas, denunciadas por el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, asciende a los 10 millones de dólares.

Con esa cifra, se podrían comprado 44.500 sillas de rueda y pagado 270 mil horas de acompañamiento terapéutico.

Aparecieron las defensas del gabinete. Francos dijo que se trata de una operación armada.

Recordamos lo que el presidente Javier Milei piensa de su hermana, la principal sospechada de quedarse con los retornos.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: