Fatal choque en Ruta 3 y Av. Juan B. Justo: una mujer murió tras violento impacto entre dos autos

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de una mujer este lunes en Comodoro Rivadavia, tras un choque fatal entre un Volkswagen Gol Power , con siete ocupantes y un Fiat Siena en la intersección de Ruta Nacional N° 3 y Avenida Juan B. Justo.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana y generó una rápida intervención de personal policial, bomberos voluntarios, ambulancias y Defensa Civil.

La víctima, una mujer que viajaba en el Fiat Siena falleció en el lugar producto de la violencia del impacto. Aún no fue confirmada su identidad oficialmente. En tanto, los demás ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional, donde permanecen internados con distintos niveles de lesiones.

Las causas del accidente están siendo investigadas, aunque testigos indicaron que uno de los vehículos habría cruzado con semáforo en rojo, hipótesis que aún no fue confirmada por las autoridades.

La circulación en la zona estuvo restringida durante varias horas mientras se realizaban las tareas de peritaje y limpieza de la calzada. Intervino la Policía Científica y la Unidad Regional.



