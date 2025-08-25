Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios inician su atención en la Ciudad Judicial 

El Poder Judicial de la Provincia del Chubut informó que los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia iniciarán desde este lunes 25 de agosto de 2025 su atención en las instalaciones del edificio Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle”.

De esta manera, los ETIS se suman al cronograma de organismos que han habilitado su servicio en dicho edificio desde el pasado lunes 18 de agosto, entre los que se encuentran la Oficina de Gestión Unificada (OGU) de Familia y el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

El acceso peatonal para el público se habilitará por el ingreso de calle Figueroa Alcorta N° 90.