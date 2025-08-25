El pintor Cesar Barrientos dará un taller de dibujo y pintura para adultos en Colombina & Pierrot

El artista visual y docente César Barrientos lanza un nuevo taller de dibujo y pintura en el reconocido espacio de arte Colombina & Pierrot de Comodoro Rivadavia. Las clases comenzarán el sábado 6 de septiembre, a las 18 horas, y están destinadas a adolescentes y adultos interesados en desarrollar su creatividad a través del arte.

Este espacio formativo propone una introducción práctica al dibujo y la pintura, fomentando la experimentación con diferentes técnicas y estilos. A lo largo del taller, los asistentes podrán crear obras propias como paisajes, figura humana, bodegones, o bien explorar intereses personales.

El taller está estructurado en dos etapas:

Primera etapa: trabajo con carbonilla, grafito, goma de borrar, esfumina o servilletas, enfocado en el dibujo y tratamiento de valores.

Segunda etapa: incorporación de color con pintura acrílica, explorando el tratamiento del color y la composición. Se utilizarán colores como rojo cadmio, azul medio, amarillo medio y blanco, junto a pinceles y bastidores.

La propuesta se basa en la idea de que crear es también una forma de construir subjetividad, permitiendo expresar emociones, pensamientos y visiones del entorno a través del lenguaje visual.

Consultas e inscripciones: 297 429 7587