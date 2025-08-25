Homicidio culposo agravado: detuvieron al conductor involucrado en el fatal choque en Ruta 3

Luego del fatal choque ocurrido este lunes alrededor de las 6:30 de la mañana en la intersección de Ruta Nacional N°3 y Avenida Juan B. Justo, que dejó como víctima fatal a Maira Remolcoy (36), la Justicia avanzó con las primeras medidas de investigación y dispuso la detención del conductor del Volkswagen Gol, presuntamente responsable del hecho.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, y tras las diligencias preliminares realizadas en el lugar del siniestro, la responsabilidad recaería sobre el conductor del rodado VW Gol, quien fue detenido y permanece a disposición de la Justicia.

La calificación legal provisoria es «homicidio culposo agravado», mientras se continúa con la recolección de pruebas. El hecho tuvo lugar tras una colisión entre un Volkswagen Gol y un Fiat Siena, donde la víctima, Remolcoy, viajaba en el primer vehículo y perdió la vida en el acto.

El fiscal jefe Cristian Olazábal intervino como fiscal de guardia, en tanto que la fiscal Verona Dagotto quedó a cargo de la investigación.

Desde la Oficina Judicial se deberá establecer en las próximas horas el día y horario de la audiencia de control de detención y apertura de investigación, que será notificado a las partes.



