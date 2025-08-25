Arrieta: “Nos fuimos de La Libertad Avanza para cumplir con lo que prometimos en campaña: terminar con la corrupción»

Lourdes Arrieta, diputada nacional que integró La Libertad Avanza y abandonó el bloque, expresó a ABC Radio por FM Records que “Junto a los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González hemos decidido conformar el Bloque Coherencia entendiendo que lo que le falta a La Libertad Avanza es coherencia y explicar lo que defendemos como la anti corrupción, la motosierra a los curros y los ñoquis para terminar con la casta mientras el gobierno esta envuelto en seis casos de malversación de fondos públicos”.

La legisladora luego agregó que “La postura de ellos frente a estas crisis es dejar que todo pase para que la gente se olvide rápido porque sigue apoyando a La Libertad Avanza porque no quiere al kirchnerismo, entiendo que esta prácticamente muerte en todo el país y que va a pasar bastante tiempo para que algún dirigente pueda kirchnerista pueda volver a gobernar”.

“Pero decir el discurso de que el kirchnerismo es el responsable de todos los problemas es infantil y pueril porque no pueden justificar todos estos entramados de corrupción con el kirchnerismo y que ya involucran a la hermana del presidente, Petri, Lule Menem y a Pettovello”, subrayó.

Arrieta indicó que “Ya no me sorprende nada y hace tiempo vengo alzando la voz con estos temas de la corrupción, pero jamás creímos que iban a terminar involucrados en este tipo de hechos; por eso intentamos iniciar investigaciones en el PAMI, pero nunca hay voluntad política para que se investigue y el oficialismo tiene todo trabado”.

Para la diputada “Estos atropellos lo que único que están generando es que se pierda credibilidad en el Gobierno y que al país le pase lo mismo en el mundo; por eso denuncié lo que fue la visita a Ezeiza y si habían recibido dinero para darle dinero para otorgarle el indulto o la domiciliaria a los militares detenidos”.

La ex libertaria indicó que “Esperemos que el presidente no haya tenido nada que ver o que tantas responsabilidades le haya delegado a su hermana, espero que haya elementos precisos de la honorabilidad del presidente; aunque todo indica que su hermana a estado involucrada y yo lo puedo decir porque estuve adentro de La Libertad Avanza. Me parece que la figura de Karina fue utilizada por los Menem para armar el partido del Estado y continuar en el juego de la política”.

Y concluyó diciendo que “Creo que las autoridades de la comisión que investiga el caso Libra se va a resolver en el recinto y espero que se haga una investigación certera y con pruebas para portar a la Justicia”.