Diálogos sobre ciencia y tecnología: encuentro clave este lunes en la Universidad Nacional de la Patagonia

Este lunes 25 de agosto, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) será sede de un encuentro fundamental para el debate académico y político sobre el rumbo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el rol de las universidades en el país y en la región.

Bajo el título “Diálogos sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad”, la jornada contará con la participación especial del diputado nacional Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, y reunirá a autoridades universitarias, investigadores, docentes, estudiantes, empresas y representantes de organismos públicos.

Lugar: Aula 200 – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan BoscoFecha: Lunes 25 de agosto

Horario: De 14:30 a 18:30 hs

Durante la actividad se debatirá sobre temas de actualidad y gran impacto para el desarrollo científico y educativo, como:

Modificaciones legales y decretos recientes que afectan al sistema científico

Situación del Congreso Nacional y su relación con la política científica

Vinculación entre políticas públicas y ciencia aplicada

Innovación como eje de competitividad

Rol estratégico de las universidades en el desarrollo territorial

Cooperación interinstitucional para promover la investigación y la transferencia tecnológica

La entrada es libre y gratuita, y se espera una importante convocatoria de la comunidad académica y científica de toda la región.