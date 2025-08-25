Close Menu
Diálogos sobre ciencia y tecnología: encuentro clave este lunes en la Universidad Nacional de la Patagonia

Con la participación del diputado nacional Daniel Gollán, la jornada abordará los desafíos actuales de la ciencia, la universidad y la innovación en Argentina.
Este lunes 25 de agosto, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) será sede de un encuentro fundamental para el debate académico y político sobre el rumbo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el rol de las universidades en el país y en la región.

Bajo el título “Diálogos sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad”, la jornada contará con la participación especial del diputado nacional Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, y reunirá a autoridades universitarias, investigadores, docentes, estudiantes, empresas y representantes de organismos públicos.

Lugar: Aula 200 – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan BoscoFecha: Lunes 25 de agosto

Horario: De 14:30 a 18:30 hs

Durante la actividad se debatirá sobre temas de actualidad y gran impacto para el desarrollo científico y educativo, como:

Modificaciones legales y decretos recientes que afectan al sistema científico

Situación del Congreso Nacional y su relación con la política científica

Vinculación entre políticas públicas y ciencia aplicada

Innovación como eje de competitividad

Rol estratégico de las universidades en el desarrollo territorial

Cooperación interinstitucional para promover la investigación y la transferencia tecnológica

La entrada es libre y gratuita, y se espera una importante convocatoria de la comunidad académica y científica de toda la región.

 

 

 

