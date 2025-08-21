Solidaridad: Venta de pollo a la parrilla para ayudar a Nicolás Da Silva

Este sábado 6 de septiembre al mediodía, llevarán adelante una venta solidaria de pollo a la parrilla con ensalada de papa y huevo, con el objetivo de recaudar fondos para Nicolás Da Silva, quien necesita viajar a Buenos Aires para realizarse una neurocirugía de alta complejidad.

El valor del combo es de $25.000, y los pedidos pueden realizarse al número 2974314633 o mediante transferencia al alias NICOLAS.A.DS. La comida podrá retirarse en Calle Quichuas Nº 721 del barrio Jose Fuchs , donde también se recibirán colaboraciones y palabras de aliento para Nicolás y su familia.

La propuesta solidaria no solo apunta a cubrir los costos médicos, sino también los gastos del viaje y estadía en la capital. “Todo lo recaudado será destinado a que Nicolás pueda acceder al tratamiento que necesita con urgencia”, explicaron los organizadores.