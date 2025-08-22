La Legislatura aprobó convenios para obras en rutas nacionales y desendeudamiento de Chubut

Los acuerdos impulsados por el gobernador Ignacio Torres permitirán reparar tramos de las Rutas Nacionales N° 3 y 40 y consolidar un desendeudamiento de casi 80 mil millones de pesos. Hubo amplio acompañamiento político en la sesión presidida por Gustavo Menna.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura del Chubut aprobó sobre tablas los convenios enviados por el Poder Ejecutivo provincial para la ejecución de obras en las Rutas Nacionales N° 3 y 40, con fondos provinciales, en el marco del acuerdo de desendeudamiento firmado por el gobernador Ignacio Torres con el Gobierno Nacional.

Los tres proyectos de ley obtuvieron el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense, en una votación que se dio tras un extenso debate y bajo la presidencia del vicegobernador Gustavo Menna.

Las obras incluidas son:

Ruta Nacional N° 3: reparación del tramo entre el empalme con la Ruta Provincial N° 27 (límite entre Chubut y Santa Cruz) y el acceso a Rada Tilly.

Ruta Nacional N° 40: mejoras entre el acceso a Facundo y la zona de Tamariscos.

Mantenimiento: concesión del sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional N° 25 y el área cercana a Gobernador Costa.

El paquete de convenios representa una inversión de $79.931.878.657,30, que será computada como desendeudamiento de la Provincia hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollman, destacó que estos proyectos se enmarcan en el programa nacional de extinción de obligaciones recíprocas: “La deuda con Nación ascendía a 205 mil millones de pesos y gracias a este régimen logramos consolidar 131 mil millones, con una reducción cercana al 50%”.

En tanto, el diputado Luis Juncos precisó que en el caso de la Ruta 3 se trata de una obra de más de 8.800 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 36 meses: “Es una ruta clave que atraviesa Comodoro Rivadavia y se encuentra en estado de abandono. Esta obra permitirá dejarla en condiciones”.

Por su parte, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, ratificó el acompañamiento aunque cuestionó la premura del oficialismo: “Somos responsables porque es mejor pagar deuda haciendo obra pública, pero lo correcto es que todos los poderes tengan tiempo de analizar estos convenios”.

Finalmente, la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) subrayó la importancia de la iniciativa: “Se generan puestos de trabajo y rutas más seguras, algo que los chubutenses necesitamos en este contexto donde Nación paralizó la obra pública”.

Desendeudamiento y obras estratégicas

La aprobación de estos convenios no solo permitirá avanzar en la reparación de tramos críticos de rutas nacionales que atraviesan la provincia, sino también consolidar un proceso de desendeudamiento que aliviana las finanzas provinciales.