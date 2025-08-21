Independiente repudia los actos de violencia en el Libertadores de América y exige sanciones ejemplares

El Club Atlético Independiente emitió un contundente comunicado en el que repudia los violentos sucesos ocurridos la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El partido frente a Universidad de Chile, válido por competición internacional, debió ser suspendido por decisión de la CONMEBOL tras una serie de incidentes que pusieron en riesgo la integridad de jugadores, hinchas y trabajadores del club.

Según información oficial y partes policiales, los disturbios se originaron en el sector visitante antes del inicio del encuentro. Allí, simpatizantes del equipo chileno dañaron el sistema de cámaras de seguridad, destruyeron baños y utilizaron escombros y pirotecnia como proyectiles contra el público local. Posteriormente, se produjeron reacciones violentas por parte de algunos hinchas del Rojo, lo que agravó la situación.

Frente a este escenario, Independiente activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos por el Manual de la CONMEBOL, brindó asistencia médica a los heridos y coordinó acciones con las autoridades, incluyendo A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile. La institución ratificó que continuará colaborando con la investigación para aportar toda la evidencia disponible.

“Rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, expresa el comunicado oficial. Además, el club dejó en claro que impulsará la aplicación del derecho de admisión a quienes protagonizaron hechos delictivos y buscará que se reparen los daños materiales causados en el estadio.

El presidente y el secretario general de Independiente ya viajaron a Paraguay para dialogar directamente con autoridades de CONMEBOL y abordar las implicancias deportivas del episodio.

Finalmente, el club transmitió un mensaje directo a sus socios: “Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente. Aunque se cumplió con todas las exigencias de seguridad establecidas para este tipo de eventos, la violencia desmedida de un grupo de inadaptados puso en riesgo a miles de personas”.

El Club Atlético Independiente se muestra firme en su postura: no permitirá que la violencia empañe la pasión por el fútbol y trabajará incansablemente para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.



