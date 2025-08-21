Close Menu
Incidentes Independiente–U. de Chile: El comodorense Osvaldo Bonino fue testigo directo

El partido de vuelta por la Copa Sudamericana se interrumpió tras una batalla campal en las tribunas. Osvaldo Bonino, socio de Independiente, relató cómo hinchas de la Universidad de Chile arrojaron proyectiles, incluso un inodoro, contra familias locales.
La noche que debía ser una fiesta de fútbol en Avellaneda terminó en caos y violencia. El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido tras una serie de incidentes en las tribunas que dejaron heridos y graves críticas a la organización.

El socio de Independiente, Osvaldo Bonino, fue testigo directo y en diálogo con Radio ABC relató lo sucedido: “Desde que empezó el partido, los hinchas de la U. de Chile que estaban en la tribuna superior comenzaron a tirar botellas, piedras, hasta un inodoro contra la gente que estaba abajo. No era la barra de Independiente, eran familias y socios que fueron a ver el partido tranquilos”.

El partido debió detenerse en varias oportunidades debido a los proyectiles lanzados. Uno de ellos impactó en la cabeza de un hincha, que terminó ensangrentado y debió ser asistido por personal médico. “Se tiraban cascotes, azulejos, palos. La Conmebol advirtió por altoparlantes que iba a suspender el partido, pero no hicieron caso”, describió Bonino.

La situación se agravó en el entretiempo y en el inicio del segundo tiempo el árbitro determinó la suspensión. En ese contexto, la barra de Independiente rompió un portón y accedió a la tribuna visitante, donde quedaban algunos hinchas chilenos, lo que provocó nuevos enfrentamientos.

Bonino también cuestionó la falta de seguridad en el sector visitante: “El error fue no tener a la policía arriba, y la Conmebol no permitió que subiera para evitar problemas. Eso fue un error garrafal”.

Los incidentes continuaron incluso fuera del estadio, con corridas, represión policial y tensión generalizada. El hincha recordó además que la Universidad de Chile ya había protagonizado episodios similares en canchas argentinas y sudamericanas.

Finalmente, Bonino expresó su deseo de que lo sucedido deje una enseñanza: “Esto tiene que servir de ejemplo. No puede ser que un partido de fútbol se convierta en una batalla campal. Ayer podría haber terminado en una tragedia”.

 

 

