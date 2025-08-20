Con un aplauso cerrado, así fue el último adiós al Dr. Miguel Ángel Keropian

El reconocido médico radioterapeuta Miguel Ángel Keropian fue despedido con un aplauso cerrado en Comodoro Rivadavia. Familiares, colegas, pacientes y amigos se reunieron para rendir homenaje a quien dedicó más de 35 años de su vida a la salud y al tratamiento oncológico en la región.

Keropian fue el primer especialista en radioterapia del Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), institución donde dejó una huella imborrable. Su trabajo permitió que miles de pacientes pudieran acceder a tratamientos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse fuera de la Patagonia, marcando un hito en la medicina local.

En febrero de este año, el doctor había decidido jubilarse tras una extensa trayectoria, siendo reconocido en vida por colegas y pacientes, quienes destacaron no solo su excelencia profesional, sino también su calidez humana y su compromiso con cada persona que atendió.

Durante la despedida, el aplauso final se transformó en el símbolo del agradecimiento de toda una comunidad que lo recordará como un referente de la salud y un hombre que dejó un legado imborrable en Comodoro Rivadavia y la Patagonia.