Comodoro despide al Dr. Miguel Keropian, pionero de la radioterapia en el CABIN

Comodoro Rivadavia y toda la región lamentan el fallecimiento del Dr. Miguel Keropian, figura clave en la historia del Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN), institución de referencia en el tratamiento oncológico en la Patagonia.

Keropian fue el primer especialista en radioterapia del CABIN, donde trabajó durante más de 35 años, salvando y acompañando a miles de pacientes en su lucha contra el cáncer.

A comienzos de este año se retiró de la práctica profesional y recibió un merecido homenaje en vida por parte de sus colegas y, especialmente, de los pacientes que reconocieron en él no solo a un médico de excelencia, sino también a un ser humano de profunda entrega.

Su legado quedará marcado en la historia de la medicina patagónica y en el recuerdo agradecido de toda la comunidad.