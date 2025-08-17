Encontraron fentanilo contaminado en Chubut

El Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT intensificaron los controles sobre las ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, vinculadas a la muerte de 96 pacientes. La medida apunta a todos los lotes del medicamento, ante la falta de trazabilidad y posibles contaminaciones.

Hasta el momento, se identificaron nuevas dosis en dos clínicas privadas de Chubut: 189 ampollas que podrían estar vinculadas al lote 31202, contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Este hallazgo marca la primera vez que se reporta fentanilo de HLB Pharma en Chubut, aunque en la provincia no se adquirió el producto a través del sistema público, sino que corresponde a instituciones privadas.

Asimismo, en Córdoba se detectaron 200 ampollas en clínicas privadas, mientras que los hospitales públicos no registran fentanilo del lote contaminado. El ministro cordobés Ricardo Pieckenstainer advirtió que podrían surgir nuevos casos de fallecimientos asociados al medicamento en su provincia y destacó la importancia de que los efectores privados informen cualquier hallazgo.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, remarcó la dificultad de seguir la ruta del fentanilo debido a la falta de trazabilidad obligatoria del medicamento en Argentina. La investigación incluye irregularidades en los controles microbiológicos, certificados de esterilidad y documentación de calidad durante la producción del fármaco.

Las autoridades reiteran la prohibición de uso de todas las ampollas de HLB Pharma, y subrayan la necesidad de reportar casos sospechosos en todo el país para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los pacientes.