Domingo fresco y parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia

Este domingo 17 de agosto, la ciudad amaneció con una temperatura de 5.4°C, una sensación térmica de 3.3°C, y cielo algo nublado, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 09:00. La humedad alcanza el 82%, la presión es de 1011.7 hPa y el viento sopla del oeste a 10 km/h. La visibilidad es óptima: 30 kilómetros.
Pronóstico para hoy
Durante toda la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%) en ninguno de los tramos del día. La temperatura mínima fue de 6°C, y se espera una máxima de 12°C por la tarde.
Durante toda la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%) en ninguno de los tramos del día. La temperatura mínima fue de 6°C, y se espera una máxima de 12°C por la tarde.
|Momento del día
|Estado del cielo
|Temp. (°C)
|Viento (km/h)
|Dirección
|Mañana
|Parcialmente nublado
|6°C
|7 – 12
|Noroeste
|Tarde
|Parcialmente nublado
|12°C
|7 – 12
|Noroeste
|Noche
|Parcialmente nublado
|9°C
|13 – 22
|Oeste