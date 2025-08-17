Domingo fresco y parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia

Este domingo 17 de agosto, la ciudad amaneció con una temperatura de 5.4°C, una sensación térmica de 3.3°C, y cielo algo nublado, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 09:00. La humedad alcanza el 82%, la presión es de 1011.7 hPa y el viento sopla del oeste a 10 km/h. La visibilidad es óptima: 30 kilómetros.

Pronóstico para hoy

Durante toda la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%) en ninguno de los tramos del día. La temperatura mínima fue de 6°C, y se espera una máxima de 12°C por la tarde.

