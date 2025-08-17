Close Menu
Ciudad

Domingo fresco y parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia

El SMN anticipa una jornada estable y sin lluvias en la ciudad. Se espera viento leve del noroeste por la mañana y del oeste hacia la noche.
No hay comentarios
Este domingo 17 de agosto, la ciudad amaneció con una temperatura de 5.4°C, una sensación térmica de 3.3°C, y cielo algo nublado, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 09:00. La humedad alcanza el 82%, la presión es de 1011.7 hPa y el viento sopla del oeste a 10 km/h. La visibilidad es óptima: 30 kilómetros.

 Pronóstico para hoy

Durante toda la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia (0%) en ninguno de los tramos del día. La temperatura mínima fue de 6°C, y se espera una máxima de 12°C por la tarde.

Momento del día Estado del cielo Temp. (°C) Viento (km/h) Dirección
Mañana Parcialmente nublado 6°C 7 – 12 Noroeste
Tarde Parcialmente nublado 12°C 7 – 12 Noroeste
Noche Parcialmente nublado 9°C 13 – 22 Oeste

