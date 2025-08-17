Violento incidente tras un partido en Comodoro

Un encuentro deportivo entre Club Nueva Generación y Deportivo Roca, llevado a cabo el viernes por la tarde, terminó con incidentes violentos, dos personas detenidas y daños tanto en las instalaciones del club como en un móvil policial. El hecho ocurrió cerca de las 17:05 hs, cuando se desarrollaba el partido en el que Nueva Generación oficiaba de local.

Según el parte policial, todo comenzó cuando un jugador del club local, identificado como L. A. (21), rompió el cristal de una ventana del vestuario local. La acción fue observada en flagrancia por personal policial presente y por el presidente del Club Deportivo Roca, quien de inmediato realizó la denuncia correspondiente.

Una vez finalizado el encuentro, y al momento de proceder con la demora del jugador, se generó una escaramuza con integrantes del club Nueva Generación, incluyendo jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. En medio del forcejeo, C. V. (35), también perteneciente al club local, propinó una patada a la óptica trasera de un móvil policial, provocando su rotura.

Ambos sujetos fueron detenidos por daño y daño agravado, y trasladados a la Comisaría Sexta, donde quedaron alojados hasta la audiencia de control de detención, prevista para el día lunes.

La denuncia fue formalizada por Velázquez, en representación del Club Deportivo Roca, y en el lugar intervino también personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. El funcionario fiscal Florencia Parra dispuso la detención de los involucrados, mientras que el caso quedó bajo la órbita del juez Dr. Soñiz.

Asimismo, se dejó constancia de que fueron identificados el jugador y el arquero del Club Nueva Generación, y se tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos.