Día del Niño 2025: por qué se celebra hoy

Este domingo se celebra en todo el país el Día del Niño, también conocido en los últimos años como Día de las Infancias, una jornada muy especial para homenajear, cuidar y acompañar a los más chicos y chicas, quienes son protagonistas indiscutidos de este día.

La fecha es esperada con gran entusiasmo por las familias argentinas, ya que es tradicional obsequiar juguetes, compartir actividades en casa o al aire libre y reflexionar sobre los derechos de la niñez.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Niño?

En Argentina, el Día del Niño se celebra cada tercer domingo de agosto, una decisión que fue establecida en 2013 por el Congreso Nacional, tras una solicitud de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El objetivo del cambio fue evitar la superposición con las fechas de las elecciones primarias (PASO), que solían realizarse en agosto.

Originalmente, la festividad fue instaurada en 1958 y se conmemoraba el primer domingo del mes, tradición que se mantuvo hasta 2003. Desde entonces, la fecha fue trasladada para facilitar el comercio y la organización de eventos con mayor alcance.

¿Qué relación tiene con el Día Universal del Niño?

En 1956, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la celebración de un Día Internacional del Niño, que quedó fijada el 20 de noviembre, en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño.

A partir de esta iniciativa, cada país adoptó su propia fecha para celebrar a la infancia, y en el caso de Argentina, se mantiene como una tradición cultural con fuerte arraigo social y comercial.

¿Por qué ahora se llama «Día de las Infancias»?

Desde 2021, el Día del Niño pasó a llamarse oficialmente “Día de las Infancias”, en una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). El objetivo es visibilizar la diversidad de la niñez, con un enfoque más inclusivo que contemple distintas realidades sociales, culturales y de género.

«Proponemos dejar de decir ´Día del Niño´, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es importante que el Estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo», explicó Gabriel Lerner, titular de SENAF.

Frases para compartir en este Día de las Infancias: