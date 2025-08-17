Comodoro Rivadavia será sede de las “II Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud”

Se realizarán el 30 y 31 de octubre con diferentes actividades que incluirán ponencias de especialistas, talleres y exposiciones de los equipos sanitarios. La preinscripción ya está habilitada.

Se trata de una propuesta que es organizada de manera conjunta por la Dirección Provincial de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, la Secretaría de Salud del municipio de la ciudad petrolera, referentes de Atención Primaria de la Salud del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La actividad se desarrollará bajo el lema “Promover salud es hacer comunidad”, y será destinada a equipos de salud, organizaciones de la sociedad civil, municipios, instituciones académicas, y referentes del ámbito sanitario.

Las Jornadas se realizarán con el propósito de fortalecer la promoción de la salud como política sanitaria territorial, participativa e intersectorial, a través del intercambio de saberes, experiencias y estrategias que contribuyan a mejorar la salud de las comunidades.

Ejes temáticos

El encuentro tendrá tres ejes temáticos: Salud mental comunitaria, Interdisciplina y estrategias para el desarrollo del trabajo en equipo en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, y Abordaje territorial y participación comunitaria.

De ese modo, el programa de las Jornadas contempla ponencias de especialistas, presentación de experiencias territoriales de los equipos de salud, talleres de buenas prácticas de promoción de la salud y stands.

Preinscripción

Los interesados en formar parte de la propuesta, que estará sujeta a un cupo de participantes, deberán efectuar la preinscripción completando un formulario que ya se encuentra disponible accediendo al siguiente enlace: https://forms.gle/rpVX VkN9ZraSyR3NA

Además, se informó que la inscripción definitiva se confirmará a partir del 1º de septiembre. Los interesados en recibir mayor información deberán comunicarse al correo electrónico jornadaspromocions [email protected]