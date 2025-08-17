Fentanilo, las muertes por la desregulación Francella

Las muertes por fentanilo ya llegaron a 95 y pueden registrarse más. No obstante, el presidente Javier Milei y sus funcionarios no se hacen cargo.

Habló el ministro de Salud Mario Lugones, que reconoció que es una tragedia sin antecedentes, pero en lugar de dar explicaciones, hacerse cargo o renuciar, se puso a llorar.

El presidente, mientras tanto, invitó a su gabinete a ver la nueva película de Guillermo Francella, de la que es su principall difusor y entusiasta.

Sturzenegger tambien trató de esquivar responsabilidad por el Fentanilo pero no pudo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: