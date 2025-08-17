Murió Alberto Martín

«Después de permanecer días internado por un delicado cuadro de salud, este sábado, Alberto Martín falleció a la edad de 81 años. A lo largo de los años, el actor se había destacado como una de las figuras del espectáculo nacional», informó hace instantes Infobae.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, desde la cual expresaron su angustia por la pérdida del artista: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Además de sus actuaciones en obras, tiras y películas, Alberto Martín desarrolló varios programas en los que mezcló algunas de sus pasiones, como fueron Racing y la cocina. Durante años, en los 80, estuvo al frente del programa por cable La cocina de Racing.