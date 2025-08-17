Trump quiere celebrar reunión trilateral con Rusia y Ucrania el 22 de agosto

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, y líderes europeos, expresó su deseo de celebrar una reunión trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, y Zelenski el próximo 22 de agosto, informó el portal Axios, citando fuentes familiarizadas con la conversación.

«Él (Trump) también dijo a los líderes europeos en la llamada posterior a la cumbre (en Alaska) que quiere organizar un encuentro trilateral con Putin y Zelenski el próximo viernes (22 de agosto)», publicó el medio.

Por su parte, el canal CNN comunicó que Trump «procederá a organizar la reunión (trilateral) si las conversaciones con Zelenski en el Despacho Oval el lunes resultan satisfactorias».

Según el diario Politico, El presidente finlandés, Alexander Stubb, podría asistir a la reunión entre Zelenski y Trump en Washington el 18 de agosto.

El medio explica que Stubb puede evitar un posible conflicto entre Trump y Zelenski y al mismo tiempo convencer al líder estadounidense de incluir a Europa en cualquier negociación posterior sobre Ucrania.

El viernes, Putin y Trump celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia.

Después de la cumbre, Trump afirmó que ahora depende del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, cerrar el acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos anunció que recibirá a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval el lunes 18 de agosto, y también señaló que confía en que pueda organizarse en breve una reunión entre Putin y Zelenski.