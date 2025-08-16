Ana Clara Romero en Río Senguer: “Solo estando en cada localidad podemos conocer la realidad de nuestra gente”

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, visitó la localidad de Río Senguer junto al vicegobernador Gustavo Menna, ambos candidatos de Despierta Chubut, el espacio que lidera el gobernador Ignacio Torres.

Durante la recorrida, Romero destacó la importancia de estar presentes en cada rincón de la provincia:

“Cada visita reafirma nuestro compromiso con una provincia más justa y equitativa. Estamos trabajando en equipo para dar respuestas concretas a nuestros vecinos.”

En Río Senguer participaron de un encuentro con referentes de Despierta Chubut en el comité radical y luego acompañaron al intendente Miguel Mongilardi en los festejos del Día del Niño, compartiendo con las familias y escuchando las necesidades de la comunidad.

La diputada recordó además su reciente visita a Lago Blanco, donde junto a la presidenta comunal Micaela Bilbao celebraron el Día del Niño y mantuvieron un encuentro con jóvenes y referentes locales.

“Mejorar la realidad de los niños de nuestra provincia es fundamental para construir un futuro mejor. Escucharlos y acompañarlos es el camino para transformar cada rincón de Chubut.”