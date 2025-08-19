Alfajor patagónico de El Hoyo fue elegido el mejor del mundo

El Hoyo, un rincón del noroeste chubutense, se convirtió en noticia mundial luego de que la chacra Los Retamos obtuviera el premio al mejor alfajor del mundo en la última edición del Mundial del Alfajor.

El emprendimiento familiar, liderado por Almendra Guillerme Riquelme, ya había cosechado medallas en 2022 y 2023, pero este año logró la distinción más alta con su creación de harina de nuez, relleno de dulce de leche y baño de chocolate blanco.

“Estoy desbordada de emoción, es un reconocimiento inmenso a nuestro trabajo artesanal y al uso de productos locales”, expresó Guillerme Riquelme en diálogo con medios regionales.

La chacra, heredada de sus bisabuelos y trabajada por varias generaciones, se caracteriza por producir con materias primas de la zona: frambuesas, miel, harinas integrales y frutas orgánicas.

Además del alfajor premiado, Los Retamos presentó el Alfajor Zen, que obtuvo medalla de oro en la categoría saludable. Se trata de una versión integral, endulzada con miel, con relleno de dulce de leche y pasta de maní, recubierta con chocolate 80% cacao y pétalos de caléndula agroecológica.

Actualmente, los alfajores se pueden adquirir mediante la tienda online disponible en Instagram (@losretamos.alfajores), aunque la demanda tras el reconocimiento multiplicó los pedidos.

El emprendimiento estuvo presente en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia, donde ya es habitual su participación con stand propio, acercando la propuesta patagónica a turistas y comodorenses.

Para la familia de Los Retamos, el premio llega en un momento clave, tras un 2024 difícil por el incendio en la zona cordillerana que afectó la temporada turística. “Esto nos da una alegría inmensa y un empujón para seguir apostando a lo que amamos”, concluyó Almendra.