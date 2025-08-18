La derecha va a segunda vuelta en Bolivia: Paz Pereira y Tuto Quiroga disputarán el balotaje del 19 de octubre

El candidato Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), fue el sorpresivo ganador de la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el domingo Bolivia y competirá en un balotaje contra el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre, derecha), según datos preliminares del tribunal electoral.

Paz Pereira obtuvo el 32,08 por ciento de los votos, mientras que Quiroga recogió el 26,94 por ciento, informó el Órgano Electoral Plurinacional en base a los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) con 91,25 por ciento de las actas computadas.

Es la primera vez que habrá segunda vuelta en Bolivia.

En tercer lugar quedó el derechista Samuel Doria, con el 19,93 por ciento; el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez se ubicó en el cuarto lugar con el 8,11 por ciento de los votos.

El resultado confirma la derrota electoral de la izquierda, que dejará el poder después de 20 años, y supone un duro golpe para el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo candidato, Eduardo del Castillo, recogió poco más del 3 por ciento de los votos.

Bolivia celebró el domingo elecciones generales, en las que además de presidente y vicepresidente, se eligieron 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino.

La segunda vuelta se celebrará el 19 de octubre.

Quien sea electo presidente asumirá el 8 de noviembre por un periodo de cinco años. (Sputnik)