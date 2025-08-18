Ocho listas a la diputación nacional por Chubut

Ocho serán las listas que competirán en la elección de diputados nacionales del 26 de octubre en Chubut.

El juzgado federal ya recibió la mayoría de las presentaciones. Cuando aún faltaba media hora, solo restaba que el Partido Libertario y el PICh completen el trámite.

Las que ya se habían presentado eran las del Frente Unidos Podemos, que luego de la interna lleva en primer lugar al ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y a la abogada de Trelelw, Lorena Elisaincin.

Despierta Chubut lleva la fórmula ideada por el gobernador Ignacio Torres, que está conformada por la actual diputada nacional Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Menna.

La Libertad Avanza presentó los elegidos por el diputado nacional César Treffinger: la jefa de ANSES Comodoro Maira Frías y el médico Julián Moreira de Puerto Madryn.

Fuerza del Trabajo Chubutense, conformado por Camioneros y Empleados de Comercio, lleva al tular del gremio mercantil en Trelew, Alfredo Béliz y a la diputada provincial Tatiana Goic de Camioneros.

El Frente de Izquierda impulsa al diputado provincial Santiago Vasconcelos y a la comodoren Emilse Saavedra.

El GEN al ex diputado provincial Oscar Petersen, secundado por Rosana Etcheverr.

El Partido Libertario lleva en primer término a la radatilense Ariana Mellao y al madrynense Carlos Bottazzi, En tanto que el PICH postula a Héctor Vargas de Puerto Madryn y a la trelewense Karen Ramírez en segundo lugar.