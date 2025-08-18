Suspenden el partido entre Ameghino y Petroquímica por duelo en la familia del club

El partido que debían disputar este domingo Florentino Ameghino y Petroquímica quedó suspendido por decisión conjunta de árbitros, dirigentes y planteles, luego de conocerse la irreparable pérdida que atraviesa la familia de Ameghino.

A través de un comunicado oficial, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia expresó sus condolencias:

“Desde la Liga expresamos nuestras más profundas condolencias y acompañamos en este difícil momento a los familiares, seres queridos y, en especial, a Juan Cruz González, jugador de Ameghino, ante tan dolorosa pérdida”.

Asimismo, la entidad elevó su respeto y solidaridad hacia todos los allegados, deseando que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar esta situación.