ALMA realizó una exitosa jornada de castraciones priorizando hembras en situación de riesgo

La organización ALMA concretó este fin de semana una exitosa jornada de castraciones, en la que se atendieron principalmente hembras preñadas, en celo o en riesgo de preñez, muchas de ellas en situación de calle y otras con familias que no pueden afrontar los costos de la intervención.

En total se realizaron 40 cirugías, lo que representa miles de nacimientos evitados en el corto plazo. Desde la ONG destacaron la importancia de estas acciones en una ciudad que arrastra desde hace décadas un problema grave de superpoblación animal, y señalaron la falta de una política pública de salud animal sostenida por parte del Estado municipal.

Además de las castraciones, los animales fueron vacunados contra la rabia y desparasitados, completando así una intervención integral en materia de salud pública.

La jornada estuvo a cargo de un equipo de voluntarias entrenadas y de la médica veterinaria de la institución, quien garantizó cirugías seguras y sin mortandad.

Desde ALMA remarcaron que estas acciones buscan dar una respuesta concreta a una problemática creciente y reclamaron mayor compromiso por parte de las autoridades locales:

“El Estado debería ocuparse de los animales vivos que se reproducen sin control, en lugar de limitarse a atender casos de perros muertos. Las castraciones son la única solución real y efectiva”, señalaron desde la organización.

Mientras tanto, la ONG continuará con su tarea de prevención:

“Seguiremos castrando porque los que más sufren son ellos, los animales”.