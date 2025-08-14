Jueves soleado pero fresco

Comodoro Rivadavia amaneció este jueves 14 de agosto con una temperatura de 2.2°C y sensación térmica de 0°C, bajo un cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se ubica en 72%, la presión atmosférica en 1024 hPa y el viento sopla del oeste a 8 km/h, con una visibilidad de 30 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo despejado, con una temperatura mínima de 4°C y viento leve del noroeste. Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 12°C con cielo ligeramente nublado y vientos del norte entre 13 y 22 km/h. Por la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura de 7°C y viento suave del norte.

El pronóstico extendido indica condiciones estables para los próximos días, con temperaturas máximas entre los 10°C y 14°C:

Viernes: mínima de 5°C y máxima de 13°C.

Sábado: mínima de 3°C y máxima de 12°C.

Domingo: mínima de 6°C y máxima de 10°C.

Lunes: mínima de 7°C y máxima de 13°C.

Martes: mínima de 10°C y máxima de 14°C.

Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 11°C.



