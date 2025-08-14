Argentina lidera la exportación mundial de maní con cifras récord en 2025

Argentina se consolidó como el principal exportador de maní a nivel mundial, alcanzando en el primer semestre de 2025 un total de 322.000 toneladas exportadas y US$487 millones en ventas, lo que representa un incremento del 29% en volumen y del 14% en valor con respecto al mismo período de 2024.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, este desempeño ratifica el liderazgo del país en el comercio internacional de maní sin cáscara, superando a competidores históricos y manteniendo un nivel de competitividad que en 2024 ya había marcado un récord histórico con US$1.190 millones exportados, un 12% más que en 2023.

En la cadena de valor, Argentina también se ubicó en el quinto puesto mundial en exportaciones de aceite y otras preparaciones de maní. Los principales destinos para el maní sin cáscara son los Países Bajos, Reino Unido y Polonia; para el aceite, China y Estados Unidos; y para preparaciones, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.

La mayor producción nacional se concentra en el suroeste de Córdoba, que abarca entre el 72% y 75% del área sembrada y realiza el 90% de la industrialización del grano. También hay presencia productiva en Buenos Aires (14%), La Pampa (4%) y San Luis (3%).

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas, alcanzando un volumen de producción de 1,8 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 23,3% en superficie y del 20% en producción respecto de julio de 2024. Actualmente, el 87% de la superficie implantada ya fue cosechada.

Desde el sector agroindustrial destacan que la actividad genera más de 12.000 empleos directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción se destina a la exportación. Entre los factores que impulsaron este crecimiento, la Secretaría de Agricultura subrayó el orden macroeconómico, la eliminación de retenciones a las economías regionales y la previsibilidad normativa.

En este sentido, el Decreto 38/2025 estableció una alícuota del 0% para el Derecho de Exportación del maní y otros productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), reforzando la competitividad del sector en los mercados internacionales.