Vecinos exigen reabrir la causa por la Emergencia Climática y apuntan a la Justicia y a exfuncionarios

Ocho años después de la catástrofe climática que dejó bajo el agua a barrios enteros de Comodoro Rivadavia, vecinos damnificados vuelven a exigir respuestas a la Justicia y a la dirigencia política. Lo hacen en el marco de la causa Emergencia Climática, en la que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos y obras anunciadas que nunca se concretaron.

Natalia Cruz, vecina del barrio Pueyrredón y una de las impulsoras de la campaña “Vecinos Inundados”, advirtió que “este año nos sorprendimos porque la obra que nos habían prometido fue una gran mentira” y confirmó que ya se reunieron 1.300 firmas para pedir al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que reabra el expediente.

“Queremos justicia y una solución. Que hagan las obras y dejen de lucrar con nuestro dinero. Desde la década del 90 sufrimos inundaciones, pero lo de 2017 puso en riesgo la vida de todos. Hoy seguimos igual o peor”, señaló Cruz, quien recordó que el fiscal Cristian Olazábal “descubrió un ilícito por corrupción” en el manejo de los recursos.

La vecina también cuestionó el rol de funcionarios y técnicos que intervinieron en los proyectos inconclusos: “Nos reunimos con el ingeniero Boyero creyendo que nos había escuchado, pero fue otra gran mentira. Queremos saber qué hicieron con los recursos, porque la ayuda nunca llegó”.

Cruz describió que, en su caso, el agua servida ingresó a su vivienda durante el temporal y que su familia sigue expuesta a cada episodio de lluvia intensa y marea extraordinaria. “Muchos vecinos quedaron aislados y todavía no hay obras. Necesitamos un cambio y que el Superior reabra la causa. No se puede seguir tapando lo que pasó”, concluyó.