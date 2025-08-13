Ocho allanamientos en Comodoro por un enfrentamiento a tiros

La División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia realizó este miércoles ocho allanamientos y registros domiciliarios en el marco de una causa por abuso de armas ocurrida el pasado 7 de agosto, cuando dos grupos se enfrentaron en las calles Huergo y Florida, generando temor en el barrio.

Las diligencias, autorizadas por la jueza penal de turno, Dra. Lilian Bórquez, se llevaron a cabo en seis viviendas del barrio Jorge Newbery, una en el barrio Pietrobelli y otra en Cerro Solo.

Como resultado, se secuestraron dos pistolas (una calibre 380 y otra calibre .22), municiones de distintos calibres, dos chalecos antibalas, además de teléfonos celulares y dispositivos DVR.

En el operativo participaron también el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería, la Sección Canes y personal de la Comisaría Segunda.