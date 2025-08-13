Inflación, empanadas, Francella y sin «héroes» para sostener los vetos

El presidente Javier Milei ya no tiene sus «héroes» para sostener los vetos que aplicó a la emergencia pediátrica y el aumento a los jubilados. A diferencia con lo que pasó con los anteriores, cuando reunió a un tercio de la Cámara de Diputados, en esta ocasión no suma ni 20.

Ayer hizo una reunión, con empanadas y película de Francella, con diputados de LLA, Pro y el radical Pablo Cervi y no eran ni 15 los diputados presentes.

La inflación, más el déficit fiscal, que no se detienen.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: