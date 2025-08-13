Ana Clara Romero: “La firma de este convenio es un paso concreto para lograr el acueducto»

En el marco del encuentro que se llevó a cabo hoy en la Casa del Chubut, en la ciudad de Buenos Aires, entre el gobernador Ignacio Torres y las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional, la diputada nacional Ana Clara Romero destacó el acuerdo firmado como «un avance histórico en la concreción del nuevo acueducto para el sur de la provincia».

Esta obra, esperada por décadas ”marca un hito y salda la deuda con miles de familias que, durante muchos años, fueron víctimas de la desidia y la improvisación. Junto al gobernador Ignacio Torres y el vicegobernador Gustavo Menna, firmamos convenios clave con la UNP y la UTN para la finalización del proyecto ejecutivo que permitirá dar solución definitiva al histórico problema del abastecimiento y distribución del agua en las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento”, detalló Romero.

Esta obra proyecta transformar la vida de más de 280.000 vecinos en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento a través de distintos trabajos a desarrollarse en las estaciones de bombeo Valle Hermoso y Cerro Dragón, en el marco del proyecto Sistema de acueductos Lago Musters / Comodoro Rivadavia.

«Después de décadas en las que eran más importantes los anuncios que los logros, dimos un paso decisivo para saldar una deuda histórica con miles de familias chubutenses», afirmó la diputada Romero.

A su vez, enfatizó en que este logro es resultado de una gestión responsable: «Este paso es posible porque hoy gobierna la provincia una gestión real, seria y eficiente que logró recuperar la confianza, y eso nos permitió conseguir financiamiento internacional. Con planificación, gestión y trabajo en equipo vamos a seguir construyendo las soluciones sólidas y a largo plazo que los chubutenses se merecen”, concluyó.