Parte de rutas en Chubut: neblina, heladas y calzadas húmedas por riego con sal

Este jueves 14 de agosto, Vialidad Nacional difundió el parte diario de rutas en Chubut, en el marco del plan integral de mantenimiento invernal. Las condiciones varían según el tramo, con presencia de neblina, heladas, calzadas húmedas por riego con sal y sectores con barro.

En Ruta Nacional N°3, el tránsito es normal entre Arroyo Verde y Puerto Madryn, así como entre Puerto Madryn y Trelew, donde se mantiene un desvío por obras en la autovía. Durante la mañana se registró neblina en estos sectores. Entre Trelew y Garayalde, la calzada está normal, aunque con neblina y heladas. De Garayalde a Comodoro Rivadavia, se reporta calzada húmeda por riego con sal y presencia de animales sueltos.

En Ruta Nacional N°26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada está normal y húmeda por riego con sal, con tramos de cielo despejado. Hacia el empalme con Ruta Nacional N°40, las condiciones se mantienen similares, con viento leve.

En Ruta Nacional N°40, desde Esquel hasta El Bolsón, la calzada está húmeda en algunos sectores y las banquinas con barro. Entre Esquel y Tecka, y de allí hacia Gobernador Costa y Río Mayo, se mantienen las condiciones de humedad por riego con sal, con heladas y bancos de niebla. En el tramo Facundo – Tamariscos, la calzada presenta deformaciones, baches y desvíos de ripio no habilitados.

En Ruta Provincial N°260 (ripio), desde el empalme con Ruta 40 hacia Lago Blanco y Chile, la calzada está húmeda, con barro y agua en sectores, y presencia de equipos viales trabajando.

En Ruta Nacional N°25, desde Rawson hasta Las Plumas, la calzada está normal y húmeda, con neblina en algunos tramos. Entre Las Plumas y Paso de Indios, se registran desvíos de ripio y calzada deformada, con trabajos de mantenimiento en curso. De Paso de Indios a Tecka, la calzada está húmeda con heladas fuertes.

En Ruta Nacional N°259, entre Esquel y Trevelin, la calzada está húmeda por riego con sal. Desde Trevelin al límite con Chile, el camino es de ripio, húmedo y con presencia de maquinaria vial.

Vialidad Nacional recomienda transitar con extrema precaución, respetar las velocidades máximas, encender las luces bajas y consultar el estado actualizado de las rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.



