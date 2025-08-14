El Sindicato APJ Municipal celebra su 41° aniversario con actividades culturales

La Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (APJ) celebra este mes su 41° aniversario con una serie de actividades abiertas a la comunidad, en el marco de su mes aniversario.

El miércoles 21 de agosto se realizará la 1° Exposición Tejiendo Redes, de 13:00 a 15:00, junto con la inauguración de la muestra fotográfica “APJ y sus Luchas”, que recopila imágenes de momentos significativos en la vida gremial.

El miércoles 28 de agosto se concretará el cierre de la muestra fotográfica y, desde las 16:00, se desarrollará la charla, mate y debate titulada “Tutela Sindical”. A las 18:00, tendrá lugar el acto oficial “Del origen al horizonte: identidad e historia del Sindicato APJ Municipal”, donde se repasará el recorrido histórico y los desafíos de la organización.



