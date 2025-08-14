Boleta Única y Referéndum en Chubut: así será la votación

En las próximas elecciones, los chubutenses votarán con un sistema de boleta única que incluirá dos papeletas separadas:

• Una con todas las listas de candidatos a diputados nacionales.

• Otra para responder dos preguntas del referéndum sobre la modificación de los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial, que buscan eliminar los fueros.

Cómo se votará

Cada elector recibirá las dos boletas al presentar su documento. En la boleta de diputados deberá marcar una sola opción entre las listas participantes, mientras que en la boleta del referéndum se deberá marcar sí o no en cada pregunta.

El votante completará el sufragio detrás de una mampara y luego depositará cada boleta en su urna correspondiente: una nacional y otra provincial.

Ventajas del sistema

Según el funcionario entrevistado, la boleta única elimina la posibilidad de robo de boletas y facilita el control, ya que las papeletas se entregan en un blíster sellado el día de la elección. Además, asegura que el conteo será rápido, dado que se trata de una sola categoría legislativa y dos respuestas de referéndum.

Capacitación y accesibilidad

Se prevén campañas de difusión para explicar el mecanismo y evitar confusiones. Para personas ciegas o con discapacidad motriz se mantendrá el voto asistido, aunque se estudia un método para que puedan sufragar en el referéndum de forma autónoma.

Las autoridades de mesa serán capacitadas por la Justicia Electoral Federal mediante instancias presenciales y virtuales.

Calendario electoral

Ya se presentaron los frentes y este domingo se oficializarán las candidaturas ante la Justicia Federal. En total podrían competir hasta nueve agrupaciones políticas.