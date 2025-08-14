Luque: “Tenemos una propuesta sólida para poder representar en el Congreso de la Nación la voz de los chubutenses que la están pasando mal”

El candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Patria Chubut continúa recorriendo la cordillera, reuniéndose con vecinos de cara a la elección de octubre. Este miércoles estuvo en Esquel junto a Juan Peralta reafirmando el mensaje claro de trabajar para frenar la crueldad del gobierno nacional.

Juan Pablo Luque mantuvo una serie de encuentros con vecinos y vecinas de la zona cordillerana de la provincia, agradeciendo el trabajo realizado en la interna y convocando a la participación en las próximas elecciones generales.

En ese marco, resaltó “la importancia de construir una propuesta sólida para poder representar en el Congreso de la Nación la voz de los chubutenses que la están pasando mal”.

Hizo hincapié en la situación de los jubilados y las jubiladas “que están pasando un momento tremendo” además de “las pocas o nulas oportunidades que tienen los jóvenes hoy de poder conseguir un trabajo que no sea precarizado, de poder soñar con un futuro donde puedan vivir dignamente. Hoy están lejos de conseguirlo”.

“Pero tenemos una esperanza y esa esperanza empieza el 26 de octubre” remarcó Luque quien llamó a “hablar con cada vecino para explicarle por qué es importante que el 26 de octubre le pongamos un freno al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, que son exactamente lo mismo”, reafirmó.

“Hay una diputada nacional de esta provincia que sigue votando, como votó la semana pasada, en contra de las universidades públicas, en contra de la salud de los niños, en contra de los discapacitados y se vuelven a presentar como propuesta. Es insólito”, señaló Luque.

El candidato del frente que integra el peronismo insistió en que el gobierno nacional y sus aliados en la provincia “son realmente muy, muy crueles y tenemos el poder del voto para revertirlo”.

Para Luque “nuestro enemigo es el Gobierno Nacional de Javier Millet, es el Gobierno Provincial de Ignacio Torres, de Ana Clara Romero, que representan el miedo, el hambre y la falta de dignidad que le están dando al pueblo”. Consideró además que en Chubut “no nos merecemos vivir de la manera que estamos viviendo. Tenemos la necesidad de salir a marcar la posibilidad de cambiar la historia”.

Convocó a “darle una esperanza al pueblo” y alentó a la militancia a no bajar los brazos y a “decirle al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial que vamos a acompañar a la gente que la está pasando mal, que vamos a acompañar a los sectores más vulnerables y nos vamos a poner de cara al 26 de octubre para hacer la elección que el pueblo está esperando que haga el peronismo”.