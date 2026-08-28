A las 8, la temperatura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es de 9.9 grados, con una sensación térmica de 7.8

El cielo está parcialmente nublado

La humedad alcanza al 51 %

La presión es de 990.6 hectoPascales

El viento sopla en dirección Oeste a 15 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de hasta 60.

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros

La mínima de hoy fue de 7 grados y se espera una máxima de 13.

El sol se hizo visible a las 08:04 y se ocultará a las 18:57.