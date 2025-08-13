SCPL Fibra renueva su tecnología y suma servicios premium al mejor precio

Con propuestas comerciales competitivas y una capacidad de servicio de hasta 700 megas simétricos, la SCPL fortalece su oferta de fibra óptica mediante la modernización de su tecnología WiFi y la incorporación de servicios de streaming premium a través de DirecTV GO, disponibles para usuarios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Actualmente, la Cooperativa alcanza una cobertura del 90% en ambas localidades y continúa ejecutando obras de tendido de fibra en nuevos barrios.

Desde 2008, la SCPL desarrolla su servicio de Telefonía e Internet con tecnología de punta, y en 2019 inició un plan intensivo de despliegue de fibra óptica. “Hoy estamos brindando servicios de hasta 700 megas simétricos, con instalación en 48 horas y la propuesta económica más competitiva, tanto en precio promocional como final”, destacó el coordinador Comercial, Benjamín Cusumano.

La red de SCPL Fibra llega a zonas donde otros proveedores no alcanzan. Actualmente, las obras avanzan en el barrio Isidro Quiroga y sobre Av. Lisandro de la Torre, sumando disponibilidad para 500 nuevos usuarios. Además, la Cooperativa implementó tecnología WiFi 6 para mejorar velocidad, eficiencia y cobertura dentro del hogar, y complementó su oferta con DirecTV GO, que incluye canales, deportes en vivo, series y películas.

Para contratar el servicio, los interesados pueden ingresar a fibra.scpl.coop o comunicarse con Lara, asistente virtual, al 297 526 0760 seleccionando la opción “Quiero Fibra”.



