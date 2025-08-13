El grupo de Adultos Mayores AMO del barrio 30 de Octubre celebró los 90 años de Matilde

La actividad se llevó adelante este miércoles, en la sede del Centro de Promoción Barrial del barrio 30 de Octubre, con la participación de 20 adultos mayores que asisten habitualmente a las propuestas del grupo socio-recreativo.

Allí celebraron los 90 años de Matilde, una reconocida vecina del sector y pionera del Grupo AMO. De los festejos, participaron el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaría del área, Julieta Miranda.

Al respecto, Rivas resaltó la importancia de acompañar el festejo de estos espacios, afirmando que «tenemos 12 grupos sociorecreativos en nuestra ciudad y en este caso, en el barrio 30 de octubre, conmemorando el festejo de los 90 años de Matilde, una de las fundadoras del grupo de Adultos Mayores, con más 20 adultos participando y acompañando a su familia, que vino desde Córdoba para celebrar en el CPB”.

“Es importante estar todos juntos, unidos, ya que nos da energía para redoblar los esfuerzos y seguir apostando a estas políticas públicas que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro, en las cuales venimos trabajando fuertemente», agregó el funcionario.

En ese contexto, la subsecretaria Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, expresó que «hoy, festejamos la vida y salud de una vecina del barrio 30 de Octubre, pionera de este grupo. Verla acompañada de su familia, que viajó para sumarse a este festejo junto a sus amigas y amigos, también adultos mayores que participan activamente en este grupo, es realmente grato. Es muy importante para nosotros desde nuestro rol público, acompañar este tipo de procesos que se organizan en los territorios”, concluyó.